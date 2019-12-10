العاملون بمجلس الارشاد يستنكرون بقاء مديرة الشؤون الادارية والمالية في منصبها

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة انتقد العاملون بالمجلس الاعلى والارشاد بقاء مديرة الشؤون المالية والادارية بالمجلس التي تفتخر بانتمائها للحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني المحلول زبيدة عبد الحق في منصبها خاصة وأنه سبق وأن صدر حكماً قضائياً ضدها في وقت سابق من نيابة المال العام. Advertisements وبحسب المستند الذي تحصلت (الجريدة) فان المحكمة حكمت على مديرة الشؤون الادارية بالإكتفاء بالفترة التي قضتها المدانة بالحراسة ودفع غرامة مالية لمفوضية العمل الطوعي والانساني. وأرجع العاملون استمرارها في منصبها عقب صدور الحكم بالسجن والغرامة المالية لانتمائها لحزب المؤتمر الوطني، وأردفوا (كانت تردد جابتني الحركة الاسلامية). وتخوفوا من خطورة قرب موقعها الاداري من وزير الارشاد نصر الدين مفرح الى جانب اثنين نافذين من حزب المؤتمر الوطني المحلول. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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