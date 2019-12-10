القبض على نايل إيدام والتجاني آدم وتحويلهما إلى “كوبر”

ألقى فريق مباحث لجنة تحقيق بلاغ انقلاب الإنقاذ أمس القبض على إبراهيم نايل إيدام والتجاني آدم الطاهر، وأخضعهما للتحقيق بشأن التهم المنسوبة لهما في بلاغ انقلاب الإنقاذ.
كما تم التحقيق مع الفريق عثمان أحمد حسن في ذات القضية، وبحسب صحيفة السوداني، فإنه تم تحويل إبراهيم نايل إيدام والتجاني آدم الطاهر والفريق عثمان أحمد حسن إلى سجن كوبر.
وتولى وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا التحقيق في البلاغ قبل أن يشكل النائب العام تاج السر علي الحبر، لجنة التحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989م بواسطة الرئيس السابق عمر البشير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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