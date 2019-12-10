الأصم: بعض من مفقودي فض الاعتصام يعاني من اضطرابات نفسية عميقة

التاريخ: 10-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة قطع القيادي بتجمع المهنيين السودانيين د. محمد ناجي الأصم بعدم استجابة الشعب السوداني لمسيرة الزحف الأخضر التي يعتزم تسييرها المؤتمر الوطني المحلول في الرابع عشر من الشهر الجاري ورجح الأصم مليونية 14 ديسمبر دعا لها قيادات المؤتمر الوطني المحلول وهم من يدعمونها في الوسائط ويقفون ورائها. وقال في مؤتمر صحفي أمس بمقر تجمع المهنيين: الوطني المحلول فشل في حشد الجماهير للبشير قبل سقوط النظام البائد، ولن يقدر على الحشد الآن. Advertisements وكشف الأصم وفقاً للجريدة، العثور على 15 مفقوداً من مفقودي مجزرة فض الاعتصام وأردف: تم ابلاغ ذويهم وبعض منهم يعاني اصابات مختلفة والبعض الآخر يعاني من اضطرابات نفسية متفاوتة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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