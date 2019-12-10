تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * تشكيل لجنة تحقيق في الخطوط البحرية وموانئ البحر الأحمر * (حميدتي) يقود وفد الحكومة إلى جوبا اليوم لاستئناف المفاوضات * الحرية والتغيير: تعيين ولاة (مكلفين لحين التوصل الى السلام) السوداني: * حكم قضائي بحجز أموال محلية الخرطوم لصالح قيادي بـ (الوطني) * القبض على ابراهيم نايل ايدام والتجاني آدم الطاهر في بلاغ انقلاب الانقاذ * وزيرة التعليم العالي تدعو لحسم المعارضة * تكليف بدر الدين عبد الرحيم محافظا لـ (المركزي) المجهر: * تعيين د. (بدر الدين عبد الرحيم) محافظاً لبنك السودان * اتحاد الصحفيين يبلغ اتحادات ومنظمات دولية بتهديدات حكومية لحرية الصحافة الجريدة: * الأصم: عثرنا على مفقودين يعانون من اضطرابات نفسية * بدأ التحري مع التجاني وعثمان وايدام يتبرأ من انقلاب الانقاذ * حظر نشاط طلاب الوطني (المحلول) بالسلامية Advertisements الوطن * (المهنيين) يسلم النائب العام مستندات (فساد) اتحادات النظام البائد * جرحى في أحداث دامية بكسلا ومحتجون يغلقون الطريق القومي آخر لحظة: * تجمع المهنيين: نمتلك مستندات فساد لنقابات واتحادات * التحقيق مع نظاميين اعتدوا على مواطنين غندور: حكومة حمدوك تدار من الخارج الدار: * وسط اجراءات أمنية مشددة.. اليوم النطق بالحكم في قضية مجزرة شقة شمبات * الأصم: لا نملك معلومات حول الجهة التي دعت لمليونية 14 ديسمبر * نؤمن بحرية الصحافة ولن نطلب منع قيدات النظام البائد من الحديث للإعلام * استشهاد اثنين من افراد المباحث في حادث مروري بام بدة * الشرطة تسعف فتاة سقطت من عمارة بالخرطوم * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان اللغة العربية للاساس والكيمياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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