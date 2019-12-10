“شجار” حاد بين أردوغان و ماكرون بسبب منظومة “إس-400

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مناوشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة لحلف شمال الأطلسي، الأسبوع الماضي.

وفقًا للرئيس التركي، عبّر ماكرون في قمة الحلف في لندن عن دهشته من أن بلاد، عضو في كتلة شمال الأطلسي، اشترت أنظمة دفاع جوي روسية.

قال أردوغان: “أجبته: هل يجب علي أن أسألك عن ماذا يجب أن أشتري ومن مَن؟

وأكد أن تركيا لا تريد التخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من أجل الحصول على باتريوت الأمريكية. وفقا له: “هذه الصفحة مغلقة”، بحسب قناة TRT.

ومع ذلك، أعرب الرئيس التركي عن استعداده للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، إذا “اقترحت الولايات المتحدة الظروف المناسبة”. كما أوضح أردوغان، أن تركيا “تريد تنويع أنظمة الدفاع الجوي لديها”.

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس- 400″، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل منظومة إس-400 بالكامل في أبريل/نيسان 2020. طالبت واشنطن برفض الصفقة وفي مقابل الحصول على أنظمة باتريوت”، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات إف-35 إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.