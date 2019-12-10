طالع: أول رد فعل للاعلامي الشهير ” احمد البلال الطيب” بعد حجز أمواله

أبدى الاعلامي السوداني ” احمد البلال الطيب” رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم، أسفه على صدور قرار من النيابة العامة بالسودان يوم الاثنين باحتجاز أمواله، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وقال (البلال) في أول ردة فعل له على ماحدث : ” ما أقسى تحمل الظلم ولكن الحياة علمتنا الصبر والتحمل، وبعد ٤٢ عاما فى هذه المهنة، لم تمتد فيها يوما يدنا لمال حرام او مال عام، وبنينا مابنيناه بالسهر والعرق والدموع، وجدنا انفسنا متهمين بالثراء الحرام والمشبوه وحجزت ممتلكاتنا.

ومرحبا بالقانون ولا كبير عليه ابدا، وأكثر ماالمنى ان اسمى كتب بكشف اتضح لى انه صحيح ، بإعتبار اننى من رموز الانقاذ الكبار وجاء ترتيبى بعد اسرة الرئيس مباشرة، وانا قلتها اثناء حكم الانقاذ اننى صحفى مستقل لا علاقة لى باى حزب سواء كان المؤتمر الوطنى او غيره، نعم عملت صحفيا ابان عهد الانقاذ، واتحمل مسئولية اى حرف كتبته او كلمة قلتها، وجاهز لاية مساءلة قانونية، وساعود فورا عند اول استدعاء قانونى، وحمى الله بلادنا واهلنا الطيبين من كل سوء ومنقلب.

وكانت النيابة العامة في السودان قد أصدرت قرارا يوم الاثنين، قضي بموجبه حجز اموال وممتلكات الاستاذ ” أحمد البلال الطيب” بشبهة الثراء الحرام والاموال المشبوهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)