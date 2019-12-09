لهذا السبب (….) الكاف ينقل مباريات الهلال على أرضه خارج السودان

الخليج 365 : دون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”7″ ملاحظاتٍ على ملعب الهلال”الجوهرة الزرقاء”، مشيرًا إلى أنّ ملف الإضاءة كان النقطة الأولى. وحدد الكاف موعد جديد لزيارة ملعب الهلال قبل مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا وعلم (الموقع) الن اولى ملاحظات الكاف كانت في الإضاءة الحالية غير مطابقة للمواصفات، وطالب بتوفير أخرى للطوارئ،وقالت مصادر عالية الثقة ان خطاب وصل لنادي الهلال عن طريق اتحاد الكرة من قبل الكاف كتب فيه تقرير مفصل من قبل موفده الليبي محمد قريمنيدي يطالب بتنفيذ المطلوبات، وهدد بنقل مباريات الفريق إلى خارج السودان في دوري أبطال أفريقيا. المادة السابقة الكاردينال يعلن عن مدرب الهلال الجديد

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