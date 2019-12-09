الكاردينال يعلن عن مدرب الهلال الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر خاصه ان أشرف الكاردينال اتفق مع لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن لتولي منصب المدير الفني الجديد خلفا الجنرالصلاح محمد أدم الذي تمت إقالته يوم الجمعة وافادت ذات المصادر ان مفاوضات المدرب مع رئيس الهلال بدأت قبل مباراة الأهلي المصري الاخيرة.

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