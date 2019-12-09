الموسيقار محمد الأمين يغادر إلى الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اليومين القادمين الموسيقار محمد الأمين لإحياء حفل ساهر بقاعة أفريقيا بإمارة الشارقة مساء يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن البرنامج الثقافي السوداني الذي تستضيفه الشارقة،الموسيقار الكبير يتوقع بحسب آخر لحظة أن يكون قد ودع جمهوره أمس في حفل ليالي البروف بالخرطوم، على أمل العودة في حفل كبير بمناسبة ذكرى الاستقلال يستضيفه أحد مسارح العاصمة الكبرى.

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