المؤتمر الوطني المحلول: جهات تدير الحكومة الانتقالية من الخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أتهم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، الدكتور ابراهيم غندور جهات خارجية (لم يسمها) تدير الحكومة الانتقالية في البلاد .

وقال غندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك جهات تدير الحكومة الانتقالية من الخارج ولا تترك رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ينجز.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، قائلًا : “أنا أشدت برئيس الوزراء لمعرفته الشخصية، لكن عندما أشدت به في لقائي مع قناة الحرة عند تكليفه قلت بصورة واضحة إذا ترك وحده يمكن أن ينجز لكنه لم يترك لوحده”.

وتابع غندور قائلًا : “هنالك جهات تدير الحكومة من الخارج مشيرًا الى ان هنالك حبل سري يربط هذه الحكومة الانتقالية بحزب معروف وهو يوجه لها ما تفعل”.