حركة عبد الواحد: لن نشارك في مفاوضات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، تلقيها دعوة للمشاركة في المفاوضات التي ستستأنف في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، يوم الثلاثاء، بين الحكومة والحركات المسلحة.

وقال الناطق باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير، في بيان له إن حركته لم تتلق أية دعوة من رئيس لجنة الوساطة الجنوب سوداني توت قلواك، والحركة لن تشارك في تلك المفاوضات المزمع عقدها الثلاثاء.

وأوضح الناير أنه ينبغي مخاطبة جذور الأزمة السودانية ومشاركة كافة كيانات المجتمع السوداني غير المرتبطة، بنظام عمر البشير البائد، مشيراً إلى أن جنوب السودان وسيط مناسب وذلك لإلمامه بتعقيدات الأزمة.

وتأتي تصريحات الناير بعد أن نقلت وسائل إعلام عن رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، أن حركة تحرير السودان ستشارك في جولة المفاوضات المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ جولة مفاوضات بين الفرقاء السودانيين الثلاثاء في جوبا.

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وأكد مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية اكتمال الاستعدادات لبدء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين، بمشاركة وفد من الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى حركات الكفاح المسلح.

وقال قلواك إن الأطراف أخذت وقتاً كافياً عقب التأجيل بهدف التباحث حول العملية السلمية والأجندة التفاوضية، ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة مرة أخرى.

وأضاف “التوترات بين قيادات الجبهة الثورية لن تؤثر على العملية التفاوضية”، لافتاً إلى وصول رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي.

وسيغادر وفد الحكومة المكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء مساء الإثنين إلى جوبا.

شبكة الشروق