الوساطة تعلن عن بدء التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة الوساطة في محادثات السلام السودانية، يوم الإثنين، عن بدء التفاوض المباشر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوم غداً الثلاثاء.

وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، ورئيس لجنة الوساطة، في مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا إنه سيتم استئناف المفاوضات يوم غداً الثلاثاء بفندق كروان ، مؤكداً وصول كل وفود التفاوض.

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وأضاف الوسيط “الوفود والشركاء الإقلميون معنا في جوبا لمواصلة التفاوض، ونؤكد للسودانيين أن السلام على الأبواب”.

وكشف قلواك أن المفاوضات ستبدأ بستة محاور، وتمثل شرق السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق شمال السودان والوسط.

في سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على اتفاق لإعلان المبادئ بمدينة جوبا. وتهدف المفاوضات بين الطرفين إلى وقف الصراع في عدد من المناطق في السودان.