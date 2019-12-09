خسر النعسان ونمر..المريخ يكتفي بثلاثية في شباك اسود الجبال

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الخليج 365 :
أنهى المهمة في الشوط الأوّل بتسجيله لثلاثة أهداف في مرمى هلال كادوقلي، ليعزّز صدارة الدوري الممتاز قبل صدامه المرتقب مع الأمل عطبرة، وفي المقابل خسر نجميه خالد النعسان وصلاح نمر بسبب الإصابة.
عزّز المريخ الخرطوم صدارته للدوري الممتاز، بعدما فاز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن المرحلة الخامسة عشر من منافسة الدوري الممتاز.
وأحرز للمريخ كلٍ من الصادق شلش، خالد النعسان، أحمد التش.
ورفع المريخ بالنتيجة رصيده إلى”29″، نقطة، فيما بقي الهلال كادوقلي في النقطة العاشرة.
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