الحرية التغيير: تعيين ولاة “مُكلفين” إلى حين التوصل إلى السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعقد قوى إعلان الحرية والتغيير إجتماعاً عصر غدا لمناقشة تعيين ولاة الولايات المدنيين، فيما تنظر لجنة المجلس المركزي اليوم “الإثنين” في ترشيحات ولاة الولايات.

وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية وجدي صالح في تصريح لـ “باج نيوز” إن الولايات أكملت تسمية ورفع مرشحيها، وتم استقبال الترشيحات وأكد أنها وضعت اليوم أمام المجلس المركزي للنظر فيها وإختيار المرشحين.

وأضاف: سيتم تعيين الولاة “مكلفين” إلى حين الوصول لإتفاق سلام شامل وسيتم تطبيق ما تم التوصل إليه في إتفاق السلام.

وتابع: نتوقع أن ينتهي المجلس المركزي من هذه المهمة خلال الأيام القادمة. باج نيوز المادة السابقة المنتخب يواجه كينيا في ثاني مواجهاته بسيكافا المقالة القادمة خسر النعسان ونمر..المريخ يكتفي بثلاثية في شباك اسود الجبال

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