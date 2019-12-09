السلمي: البرلمان العربي يسعي لرفع السودان من قائمة الارهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، أن البرلمان يسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للآرهاب.

وأكد بحسب مانشرته وكالة الانباء سونا، اهتمام البرلمان بالشأن السوداني برفع الحظر الاقتصادي عنه من أجل دفع عجلة التنمية ودفع الاقتصاد الوطني بالسودان

جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها اليوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول «دور البرلمان العربي في حماية الأمن القومي العربي

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ومن جهة اخرى طالب السلمي مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة على إنشاء محكمة العدل العربية، لتكون الضلع الثالث للجامعة وتمثل السلطة القضائية لها.

وأوضح السلمي أن البرلمان العربي هو الجهة الرقابية والتشريعية للجامعة العربية، وإنشاء محكمة العدل سيسهم في اكتمال منظومة الجامعة.