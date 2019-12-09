المنتخب يواجه كينيا في ثاني مواجهاته بسيكافا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يخوض المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم مباراته الثانية في بطولة التحدي لدول شرق ووسط أفريقيا (سيكافا)، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من نهار غد الثلاثاء 10 ديسمبر في العاصمة اليوغندية (كمبالا). وكان صقور الجديان قد خرجوا بالتعادل أمام زنزبار في أولى المواجهات عصر الأحد الماضي الذي وافق 8 ديسمبر 2019م، وفاز المنتخب الكيني على تنزانيا بهدف دون رد في الجولة الأولى ليلج مباراة الثلاثاء في رصيده ثلاث نقاط، بينما يضع المنتخب الوطني نقطة واحدة في رصيده، وقد حرص الكابتن محمد موسى؛ المدير الفني للمنتخب على تصحيح الأخطاء التي صاحبت مواجهة زنزبار ، والتحضير بشكل أفضل لمواجهة الكيني. المادة السابقة البرهان يكلف بدر الدين عبدالرحيم بمهام محافظ البنك المركزي المقالة القادمة الحرية التغيير: تعيين ولاة “مُكلفين” إلى حين التوصل إلى السلام

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