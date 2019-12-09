حمدوك يفتتح اجتماع أصدقاء السودان بالخرطوم الأربعاء المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يفتتح رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك صباح الأربعاء المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماع أصدقاء السودان وذلك بحضور مناديب على مستوى رفيع من الدول الكبرى على رأسها (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا والنرويج).

واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماع أصدقاء السودان السابق الذي عقد في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وترأسه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، وشارك فيه وزير المالية د. إبراهيم البدوي.

وأعرب الإجتماع السابق في بيانه الختامي عن دعمه القوي للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية، ورحب بعرض قدمه وزير المالية حول خطة الحكومة السودانية لإصلاح الاقتصاد السوداني ومعالجة تطلعات الشعب السوداني.

واقر الاجتماع بأهمية المشاركة المنسقة بين الشركاء والحكومة السودانية الانتقالية وتبادل المعلومات بشأن أنواع المساعدة التي يسعون إلى تقديمها في خلال العام القادم وقد ناقش الشركاء أيضا عقد مؤتمر للمانحين في أوائل العام 2020م.

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