الأصم: لانتوقع استجابة كبيرة من الشعب السوداني لمسيرة الزحف الأخضر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الدكتور محمد ناجي الأصم القيادي بتجمع المهنيين السودانيين إنه لايتوقع استجابة كبيرة من الشعب السوداني لمسيرة الزحف الأخضر التي يعتزم تسييرها من بعض الكيانات السياسية السبت المقبل.

وحيا الأصم في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بمقر التجمع بضاحية قاردن سيتي ثوار ديسمبر معلنا تضامنه مع السلطة الانتقالية على مسارات الاحتفالات الخمسة لولايات السودان كاشفا عن شعار الاحتفال (كل أجزائه لنا وطن).

وطالب الأصم بضرورة الإسراع في تعيين ولاة الولايات من المدنيين مشيراً لوجود عدم تعاون من بعض الولاه العسكريين.

وأبدى ملاحظة حول التمكين المستمر من النظام السابق وعده نوعا من التقصير في هذا الإطار من بعض الوزارات، مؤكدا متابعتهم لهذه الملفات خاصة في الجهاز الدبلوماسي. (سونا)