بالصور: ظهور اللاعبة أرجوان عصام (ستموت في العشرين) من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة بعد غيبة دامت ثلاثة أشهر ظهرت اللاعبة أرجوان عصام من جديد بعد مباراة فريقها في دوري السيدات والتي انتهت بفوز فريق التحدي على فريق سيدات القضارف 0/13 . Advertisements وأشعلت أرجوان عصام والملقبة بـ(ستموت في العشرين ) مواقع التواصل الاجتماعي من جديد وهذه المرة بتشيرت مكتوب عليه (من حقنا أن نمارس الرياضة ) وجد القبول من متابعيها . الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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