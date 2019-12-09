إرتفاع الإصابة بحمى الضنك والملاريا بشمال دارفور

كشفت الغرفة التنسيقية العليا لمكافحة الملاريا وحمى الضنك والدفتريا بولاية شمال دارفور ظهور خمس حالات إصابة بحمى الضنك بالولاية، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة إلى ثلاث وستين حالة .

واستعرضت الغرفة – خلال اجتماعها الدوري اليوم بقاعة وزارة الصحة بالفاشر برئاسة المدير العام للوزارة الدكتور سليمان آدم إدريس؛ الرئيس المناوب للغرفة – استعرضت التقرير الأسبوعي للوضع الوبائي بالولاية.

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كما كشف التقرير بحسب سونا – عن ارتفاع في معدلات حالات الملاريا بمحليات طويلة، الكومة ، مليط، دارالسلام ، اللعيت ومحلية الفاشر خلال الأسبوع المنصرم .

إلى ذلك فقد اطمأنت الغرفة على سير الأنشطة الروتينية بمحاورها المختلفة على رأسها محور التقصي المرضي وجاهزية غرف العزل لعلاج الحالات ومحور الرش الضبابي والرذاذي والتفتيش المنزلي ومحور التثقيف والتوعية الصحية وغيرها.

وقد أبدت الغرفة قلقها جراء التواجد الكثيف وتوالد البعوض بالمرافق العامة والمؤسسات الحكومية وأزيار السبيل وشبكات المياه والمطاعم والمدارس وغيرها.

يذكر أن اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الملاريا وحمى الضنك والدفتريا بولاية شمال دارفور قد تم تشكيلها تنفيذاً لتوجهات وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم إبان زيارته إلى الولاية الشهر الماضي للقيام بمهام التنسيق المحكم لمتابعة الحالة الوبائية بالولاية، ووضع تصور متكامل للمكافحة ورفع التقارير الدورية عن الوضع الوبائي والمتابعة الدورية عبر التنسيق مع وزارتي الصحة الاتحادية والولائية لتوفير معينات العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)