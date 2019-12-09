كلوب يجدد ثقته بكيتا.. ويكشف “خطته” لتجاوز المباريات القادمة

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، ثقته بمستوى لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا، رغم مساهمته المحدودة في الفريق، منذ وصوله إلى ملعب “أنفيلد” العام الماضي.

وتابع المدرب الألماني:”الأمر ليس كما لو أننا نفوز في جميع المباريات بنتيجة 4-صفر أو 5-صفر، لذلك كان علينا إحضار لاعب يساعدنا في الدفاع في مواجهة الركلات الثابتة”، في إشارة الى التعاقد مع كيتا.

وتابع “ثم يجلس نابي خارجا (على مقاعد البدلاء) ويفكر لماذا لا ألعب؟انا أعرف كل ذلك، لذا بقينا على تواصل وتحدثنا كثيرا عن ذلك”.

وبحسب موقع (العربية) أكد كلوب أنه لم يشكك أبدا في مستوى اللاعب، معتبرا أنه “كان سيء الحظ وفي الحياة تحتاج إلى الحظ دائما. لقد بدأ مسيرته في ليفربول بشكل جيد ثم أصيب. ومرة أخرى حظينا بموسمين جيدين”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.