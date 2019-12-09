لجنة تقصي الحقائق حول حريق مصنع سالومي تعقد اجتماعها الأول

ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اليوم بالوزارة الاجتماع الأول للجنة تقصي الحقائق حول ملابسات حريق مصنع سالومي ايطالي للسيراميك بالخرطوم بحري بحضور وكيل وزارة الصحة د. سارة عبد العظيم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم ( 135) لسنة 2019 والخاص بتكوين لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات الحريق برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعضوية آخرين.

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واستعرض الوكيل بحسب سونا – اختصاصات اللجنة المتمثلة في التقصي في الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق بالمصنع وتحديد الجهات التي تسببت فيه، بجانب حصر الخسائر المادية والبشرية التي ترتبت على الحريق والوقوف على الاجراءات الوقائية المتبعة في عمليات التأمين والسلامة بالإضافة إلى تقديم توصيات محددة بشأن الاحترازات والتحوطات الوقائية الواجب الالتزام بها في كافة المناطق الصناعية بالبلاد تجنباً لاي أحداث مماثلة قد تحدث مستقبلاً، مستعرضاً سلطات اللجنة المتمثلة في الإطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمستندات التي تتعلق بالتحقيق بجانب أخذ الإفادات التي تعين اللجنة في أداء مهامها وكذلك استدعاء اي شخص للمثول أمام اللجنة لتقديم الإفادة اللازمة .

وبعد التداول والمناقشات حدد الاجتماع زيارة ميدانية للجنة بكامل عضويتها لموقع المصنع المحترق غداً صباحاً للوقوف ميدانياً على ملابسات الحريق واستكمال البيانات اللازمة مع جهات الاختصاص بغية رفع تقرير اللجنة الختامي لوزير شؤون الوزراء خلال أسبوع من تاريخ قرار تشكيل اللجنة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتاريخ الخامس من ديسمبر الجاري حمل الرقم (135) لسنة 2019 بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول ملابسات حريق مصنع سيراميك سالومي بالخرطوم بحري برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وكيل وزارة العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، الصحة وممثل النيابة العامة، المجلس القومي للدفاع المدني، المباحث الجنائية وممثل ولاية الخرطوم وأعطى القرار الحق للجنة للاستعانة بمن تراه مناسباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)