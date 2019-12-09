قطع طريق كسلا المؤدي للطريق القومي عقب صدام بين محتجين وقوة نظامية

تصاعدت الأحداث بمدينة كسلا وعلى إثر ذلك أصيب خمسة مواطنين بإصابات مختلفة بعد قيام مجموعة من المواطنين بقطع طريق كسلا المؤدي للطريق القومي.

وجاء ذلك احتجاجاً على إصابة مواطنين بقرية أبو قمل من قبل قوة نظامية داهمت ليل أمس الأول المنطقة مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتصاعدت الوتيرة بقطع الطريق وإصابة خمسة مواطنين إصابات مختلفة إثر تعرضهم للضرب بالأسلحة البيضاء (السيوف والعصي والحجارة) وتهشيم زجاج السيارات، والتي بدأت منذ التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

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وتدخل ناظر عموم قبائل الرشايدة احمد حميد بركي والقيادي عبيد الله بعد تسليم والي كسلا المكلف اللواء همد مذكرة وأبدى الوالي استعداده لحل الأزمة وقام الناظر بمخاطبة المحتجين وتهدئة الخواطر وقوبل حديثه بالاستجابة.

وأكد بركي بحسب سونا – متابعته لهذه القضية مع السلطات المختصة لمعالجة الأمر نهائياً.

وتشير (سونا) إلى إصابة عامل بأحد مصانع المنتجات الإسمنتية المتاخمة لمسرح الأحداث بالضرب بواسطة سيف ووصفت حالته بالخطيرة. وحمل القيادي بمنطقة غرب كسلا عبيد الله حسن عبيد الله بعض عناصر النظام السابق مسؤولية ما حدث بتغيير مسار الوقفة الاحتجاجية السلمية -على حد قوله- باختلاق الفوضى بإضرام النيران في الإطارات وتهشيم زجاج السيارات بالحجارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)