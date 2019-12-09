كرستيانو رونالدو يتسبب في مشكلة داخل يوفنتوس

غضب عارم سيطر على مشجعي فريق يوفنتوس، بعد الهزيمة من لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإيطالي ، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني ويتجمد رصيده عند 36 نقطة، خلف إنتر ميلانو المتصدر برصيد 38 نقطة.

ولجأ أنصار يوفنتوس للمطالبة برحيل ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بعد الهزيمة، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب اموقع (العربية) قال أحد المشجعين: “لا يستخدم ساري نقاط قوة رونالدو، لابد من إقالته”، بينما قال آخر: “لابد من إقالة ساري والحصول على توقيع بوكيتينو، ساري لا يستحق رونالدو”.

أما مشجع آخر فقال: “إقالة ساري حتمية.. إنه يدمر رونالدو”، وفقا لصحيفة “آس” اٌسبانية.