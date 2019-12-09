إذاعة كتالونية: نجم برشلونة مصاب بـ”مرض جنسي”.. والنادي يتكتم

قال برنامج “لاسوتانا” الإذاعي الكتالوني في ساعة مبكرة من يوم الاثنين إن البرازيلي آرثر ميلو، نجم برشلونة الإسباني، يعاني من مرض “السيلان” وهو ما تسبب بإبعاده مؤخراً من تشكيلة الفريق أكثر من مرة، مشيراً إلى أن إدارة نادي برشلونة تكتمت على الخبر.

ولم ينضم آرثر (23 عاماً) إلى قائمة برشلونة أمام ريال مايوركا يوم السبت، بينما قال النادي الكتالوني إن اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بكأس كوبا أميركا الصيف الماضي يعاني من إصابة في منطقة العانة.

وبحسب موقع (العربية) قال برنامج “لاسوتانا” إن آرثر تعرض إلى “السيلان” وهو مرض جنسي، ويستلزم علاجاً لا يتطابق مع لوائح مكافحة المنشطات، وهو ما دفع برشلونة إلى إبعاده عن قائمة الفريق أكثر من مرة هذا الموسم، مشيراً إلى أن اللاعب البرازيلي سبق أن تعرض إلى ذات المرض في وقت سابق من العام الجاري.

Advertisements

ولم يعلق أحد من ممثلي اللاعب على الأخبار التي انتشرت حول إصابته في المرض، وكذلك فعلت إدارة برشلونة.

واستبعد إرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، صانع الألعاب البرازيلي من قائمة الفريق أكثر من مرة أمام بلد الوليد وليغانيس وأخيراً مايوركا في الدوري الإسباني.

وسجل آرثر هدفين لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وصنع 3 أهداف لزملائه.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)