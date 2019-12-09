ماذا قال غوارديولا للاعبيه بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد؟

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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بالرغم من خسارة فريقه في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد، إلا أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أصر على دعم لاعبيه ورفع معنوياتهم.
وسقط مان سيتي على أرضه وبين جماهيره أمام الجار يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفشل “سيتي” إلى حدود الساعة في الفوز بخمس مباريات من أصل آخر سبعة لقاءات، كما أنه ابتعد عن متصدر “البريمرليغ” ليفربول بـ14 نقطة.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) قال اللاعب الإسباني رودري إن مدربه غوارديولا حاول أن يبقى “إيجابيا” عقب الهزيمة أمام يونايتد، مضيفا: “المدرب دائما ما يلتقط النقاط الإيجابية”، وفق ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية.
وأضاف: “في غرفة تغيير الملابس، حاول غوارديولا رفع رؤوسنا للأعلى. وقال إنها لحظة صعبة للفريق، لكن علينا مواصلة القتال”.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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