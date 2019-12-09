رونالدو يأسف لمغادرته ريال مدريد!

قالت تقارير إيطالية إن مهاجم يوفنتوس،كرستيانو رونالدو، بات يشعر بالأسف حيال قرار مغادرته ريال مدريد صيف 2018.

وانتقل رونالدو (34 عامًا) إلى البيانكونيري قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 100 مليون يورو، في قرار فاجأ متابعي كرة القدم حول العالم.

بحسب ما نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” نقلًا عن يومية “ABC” فإن اللاعب أخبر دائرة المقربين منه بشعوره بالأسف لمغادرته ريال مدريد.

وأضاف تقرير ميركاتو أن رونالدو اعترف بأنه كان ليحصد جائزتي الكرة الذهبية عامي 2018 و2019 إذا ما استمر في صفوف النادي الإسباني.

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وبحسب (يورو سبورت) خسر رونالدو الجائزتين لصالح زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، بينما خسر الثانية لصالح ليونيل ميسي الذي فض شراكته مع النجم البرتغالي وحصد كرته السادسة.

سجل رونالدو 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 17 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس هذا الموسم بمختلف البطولات.

بينما دوّن الموسم الماضي على 28 هدفًا ومرر 10 أهداف لزملائه، فضلًا عن حصده جائزة لاعب العام في إيطاليا والمقدمة من رابطة الدوري.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)