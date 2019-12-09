التاريخ: 09-ديسمبر-2019
17 مشاهدة
قالت تقارير إيطالية إن مهاجم يوفنتوس،كرستيانو رونالدو، بات يشعر بالأسف حيال قرار مغادرته ريال مدريد صيف 2018.
وانتقل رونالدو (34 عامًا) إلى البيانكونيري قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 100 مليون يورو، في قرار فاجأ متابعي كرة القدم حول العالم.
بحسب ما نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” نقلًا عن يومية “ABC” فإن اللاعب أخبر دائرة المقربين منه بشعوره بالأسف لمغادرته ريال مدريد.
وأضاف تقرير ميركاتو أن رونالدو اعترف بأنه كان ليحصد جائزتي الكرة الذهبية عامي 2018 و2019 إذا ما استمر في صفوف النادي الإسباني.
وبحسب (يورو سبورت) خسر رونالدو الجائزتين لصالح زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، بينما خسر الثانية لصالح ليونيل ميسي الذي فض شراكته مع النجم البرتغالي وحصد كرته السادسة.
سجل رونالدو 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 17 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس هذا الموسم بمختلف البطولات.
بينما دوّن الموسم الماضي على 28 هدفًا ومرر 10 أهداف لزملائه، فضلًا عن حصده جائزة لاعب العام في إيطاليا والمقدمة من رابطة الدوري.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يأسف لمغادرته ريال مدريد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.