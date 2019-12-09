رفض إيقاف محاكمة طارق سر الختم المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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رفضت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال طلب محامي الدفاع بإيقاف محاكمة طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال، المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي بالأشتراك مع الرئيس المخلوع البشير، و أمهلت المحكمة الدفاع أسبوعين لإحضار المتهم المتواجد بتركيا للعلاج بحسب ماقدمه ممثل الدفاع عنه في جلسة سابقة للمحكمة.
وتقدم دفاع سر الختم في الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بطلب للمحكمة ملتمساً إمهاله فرصة حتى ينظر النائب العام في طلب تقدم به لفحص ملف الدعوى الجنائية في مواجهة موكله، وسلم ممثل الإتهام العام صورة من الطلب، واعترض ممثل الاتهام على طلب إيقاف المحاكمة.
وقررت المحكمة بحسب اليوم التالي – رفض طلب الدفاع، وحددت جلسة بعد أسبوعي المهلة التي منحتها للدفاع لإحضار المتهم والشروع في إجراءات سماع قضية الإتهام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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