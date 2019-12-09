شهادة بعثي.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أستاذ شيخ إدريس

: يدهشك أن نقول/ وأن تقول جهات كثيرة/ إن فض الاعتصام كان يدبر من كل الجهات الحكومية التي تتولى التحقيق الآن؟

– ولا نجادل.. لكن صحيفة الانتباهة تلاحظ شيئاً غريباً

– الصحيفة تلاحظ أن

– جهات قحت تقوم مساء الأحد بتفكيك ونقل الشاشات السبع التي كانت منصوبة في ساحة الاعتصام

– وتقوم مساء الأحد بتفكيك ونقل الخيام

– وضربة الاعتصام كانت تقع فجر الإثنين

– مما يعني؟؟

– وتطلب/ أستاذ/ شروحاً طويلة لما يجري..

– ومن يقدم الإجابة هو البعثي كسباوي

( وكسباوي الذي يعيش في الخارج والذي تتمدد اتصالاته بالعالم.. مخابرات.. وساسة.. والذي كان أبوه أحد قادة الأمن يقول ما يعني أن كل شيء.. كل شيء.. كل شيء له وجه تحته وجه آخر)

– وأن الحصار ما يقوده شيء لا يخطر بالبال

– الرجل الذي يخطئ ويصيب يقول إن

: الحصار سببه هو وجود أسلحة دمار شامل نقلت إلى السودان

– والحديث هذا ما ينقضه هو أن الشيوعي الذي ظل يبحث عن ذرة من الأسلحة هذه ولا يجدها يصبح شاهد نفي..( لو أنه وجدها لقام بتسليمها صرة في خيط.. لمجلس الأمن أو لمن يدعمه ضد المؤتمر الوطني)

– لكن

– الكسباوي يقول إن حمدوك يذهب إلى أمريكا تحت غطاء

– وأن الغطاء هو أن الرجل يطلب رفع الحصار بعد إبعاد الإسلاميين و..

– بينما الحقيقة هي ( كما يقول الكسباوي) أن حمدوك يحدث أمريكا عن تفكيك الأسلحة هذه

– وبأسلوب القذافي

قال/ تأكيداً لحديثه / إن مخابرات كينيا تلتقط الخيط وتنقله إلى مخابرات المغرب وإن هذه تنقله إلى فرنسا وإن فرنسا تنقل الأمر إلى مجلس الأمن

– و..

– كسباوي يقول ويقول لكن السيد كسباوي لا يقول لماذا لم تتجه حكومة الوطني إلى أسلوب القذافي هذا في تسليم أسلحة الدمار هذه إن كان لها وجود

– ثم لا يقول لماذا تحتفظ بها حكومة البشير

– قال/ ومجلس الأمن الأسبوع الأسبق يقرر رفع العقوبات عن السودان

– والخبر صحيح لكن تفسير الخبر يصبح شاهداً على أن حديث الأسلحة ليس صحيحاً

– فالأسلحة إن كانت مخبأة في السودان وإن رفع الحصار ثمناً لتسليمها

فإن أول الحديث/ إثبات وجود الأسلحة وأنها سبب الحصار/ ينقضه آخر الحديث الذي هو أن الحصار لم يرفع رغم تقديم حمدوك للأسلحة هذه

(2)

– والحكاية/ حديث الأسلحة وأنها سبب الحصار/ نموذج لألف تفسير لكل حدث من الأحداث الألف

– وأسلوب تقديم ألف تفسير لكل حدث أسلوب يستخدم للاحتفاظ بالأزمات وبقائها

– البقاء الذي يتجه إلى إبقاء السلطة الحالية لسنوات وسنوات

– وحديث الأسلحة هذا وحديث ألف تفسير للأشياء تفاسير تقود إلى

أسئلة مثل

: ماذا إن كان حديث الأسلحة كاذباً

(3)

– والرجل كسباوي.. وبكل ما عنده من أجنحة استخبارية يحذر من شيء قادم

– شيء ينسف كل ما تقوم عليه الدولة وحكومتها وشعبها

– وأن بريطانيا وآخرين هم الجيش القادم

– والرجل يطلب خلية أزمة لمواجهة الخراب.. لكن

– خلية الأزمة شيء ما يمنع قيامه هو حديث الرجل ذاته

– فالسيد كسباوي يقول

: جاءت قحت ضد (تمكين) الإسلاميين لكن قحت ما إن أمسكت بحلقوم البلاد حتى جاء كل أحد بحبيبته أيام الجامعة أو بنت خاله أو..

– وقحت التي هي ضد التمكين ما تنطلق فيه هو (تزوير شهادات كل من عجز عن إكمال المرحلة الثانوية.. وتنصيبه مديراً.. أو وكيلاً)

– وأن .. وأن

– قال: والكارثة التي تقترب لن يصدها هؤلاء

– قال

: والإسلاميون الذين يخرجون في الرابع عشر من ديسمبر هذا لا يريدون الانفراد بالحكم..

-والإسلاميون إن هم أسقطوا قحت اليوم فإن ما يتجهون إليه هو.. حكومة عسكرية تدير البلاد حتى قيام الانتخابات الشاملة

– ونؤجل الحديث عن جيوش المخابرات التي تتجارى في عروق السودان

– والتي هي الآن من يدير كل شيء

(4)

– أستاذ مصطفى..

ناسنا يشطبون كل أثر للإسلام.. بينما أخبار العالم تقول

– 500 كنيسة أغُلقت في لندن منذ 2011.. و(493) مسجداً يقوم مكانها

– والسبب تناقص من يذهبون للكنائس وزيادة من يذهبون إلى المساجد

– وعدد المحاكم الشرعية يزداد في لندن.. أكثر من مائة محكمة شرعية تعقد في لندن

– وعدد من الكنائس الأثرية الضخمة في لندن هي الآن مساجد

– وعام 2020 تصبح النسبة هي

: إغلاق عدد أكبر من الكنائس

ازدياد الإلحاد

ازدياد المسلمين

– كنيسة براذرفورد صممت لاستقبال 12.200.. الحضور بها يوم الافتتاح كان اثنا عشر شخصاً فقط

– كنيسة سانت ماريا حضر عشرون فقط

– بينما المساجد الصغيرة زحامها يصبح مشكلة

– وعام 2020 .. عدد المسلمين والمساجد في السودان.. بعد اجتهاد قحت الآن.. يصبح .. كم؟؟