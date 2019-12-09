شجر كان (هوزز).. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
] وصل للبلاد الأخ حمدوك سالماً والوفد المرافق له.
] عساه بل لعله لم يعد لنا بخفي حنين.
] نثق تماماً في الجهود التي تبذلها حكومتة لأجل السلام وإعادة الكرامة للوطن والمواطن.
] والتركيز على المجتمع الدولي في مثل (هيك) ظروف وأوقات حبابو.
] بالذات إذا لم يكن هناك إهمالاً للشأن الداخلي.
] فسلوك ماقبل الثورة هو السائد.
] جشع تجار يتنامى يومياً.
] يأكلون به عظم المواطن.
] ولا أقول لحم المواطن.
] لأن الإنقاذ لم تترك للمواطن في جسدة مزعة لحم إلا ومضغتها في مطابخ كافوري للشواء البشري.
] ياحمدوك يا ود أمي.
] المسكنة لاتعني الحرية إطلاقاً.
] والسكوت على السلوك السالب لايحقق ديمقراطية ننشدها ومات لأجلها شباب خير.
] ولا نحمي ديمقراطيتنا إلا بتوعية الناس وتفعيل الشرطة للقيام بواجبها في حفظ حقوق الناس.
] لابد من فتح ملفات معاناة المواطن المعيشية اليومية وايجاد الحلول لها بالرقابة الحكومية القوية إذا لم تكف الرقابة الذاتية.
] فالإنسان هو أهم عناصر الإنتاج.
] وكيف ننتج إذا الإنسان بموت يومياً في الشوارع لإختفاء المواصلات.
] ويموت في اليوم ألف مرة لإعداد سليقة فيران تسد رمقه أو كيس عيش يشفي جوعه.
] المسألة كلها رقابة قوية.
] ياحمدوك
] تستغل الثورة المضادة هذا الوضع لتشويه الديمقراطية.
] وتتحرك الثورة المضادة مستغلة مسكنة الحكومة المدنية.
] قديماً قالت زرقاء اليمامة لقومها.
] أني أرى شجراً يتحرك.
] ضحكوا عليها لما الشجر وصلهم.
] تحت كل فرع شجرة جندي مدجج بالسلاح.
] وندم قوم الزرقاء حيث لاينفع الندم.
] عزيزي حمدوك
] المؤتمر الوطني لم يختار الشجرة رمزاً له عبطاً.
] ولكن لقناعة عنده بأن قرود البلد دي كتااااار.
] والقرود بتحب الشعبطة والتسلق وتجيد التملق.
] طبعاً القرود عارفين أنو الشجرة لما تقع بقع حنانهم ذاتو..
] لكنهم مستعدون لـ (الشعبطة) على أكتاف (اللودر) الرمى الشجرة.
] ديل أخطر من الكيزان.
] والتعامل معهم بمسكنة بخليهم يفكروا في زراعة الشجرة من جديد.
] حمدوك
] أني أرى شجراً يتحرك.
] وأهلنا في دارفور قالوا.
] (شجرة كان هوزز يا هبوباي يا أبلاي)
] والهبوب هو الهوا
] والأبلاي عاد شنو غير (الككو).
] فشجرة (هوزز)
] شوفوا الهوا جاي من وين و(الككو) قاعد وين.
] المواطن داير يصل ويأكل وينوم.
] صعبة دي؟؟؟
] المهم
] أبو الأصفار للمدرب رقم (تلتين) في عهد الكاردينال شال.
] رقم واحد وتلتين الطار كيسو.
] البرنس ولا ميشو؟.
] أيها الناس
] معقولة يحول مجلسنا إستادنا لنادي حفلات؟
] وعشان شنو؟
] والدخل بغطي شنو؟
] الكهربا براها بتصرف كم؟
] الصيانة غلبتكم غلبة.
] قلبتوهوا مكان ربة!
] ولا الحوكمة الرشيدة في عبارة نادي رياضي ثقافي بتلزم الإدارة بتفعيل الثقافة علي النجيل؟.
] دي غايتو ماسبقكم عليها زول.
] والخسائر الناتجة عن الإحتفالات دي.
] هل الدخل بعوضها؟.
] ياخ كان الأفضل تستنفروا الأقطاب والقروبات والشباب للصيانة.
] بدل تقلبوا الإستاد جمبة.
] سنعود
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] والينا
] أني أرى شجراً يتحرك.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال شجرة هوززززز
وإلى لقاء
سلك
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