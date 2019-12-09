شجر كان (هوزز).. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] وصل للبلاد الأخ حمدوك سالماً والوفد المرافق له.

] عساه بل لعله لم يعد لنا بخفي حنين.

] نثق تماماً في الجهود التي تبذلها حكومتة لأجل السلام وإعادة الكرامة للوطن والمواطن.

] والتركيز على المجتمع الدولي في مثل (هيك) ظروف وأوقات حبابو.

] بالذات إذا لم يكن هناك إهمالاً للشأن الداخلي.

] فسلوك ماقبل الثورة هو السائد.

] جشع تجار يتنامى يومياً.

] يأكلون به عظم المواطن.

] ولا أقول لحم المواطن.

] لأن الإنقاذ لم تترك للمواطن في جسدة مزعة لحم إلا ومضغتها في مطابخ كافوري للشواء البشري.

] ياحمدوك يا ود أمي.

] المسكنة لاتعني الحرية إطلاقاً.

] والسكوت على السلوك السالب لايحقق ديمقراطية ننشدها ومات لأجلها شباب خير.

] ولا نحمي ديمقراطيتنا إلا بتوعية الناس وتفعيل الشرطة للقيام بواجبها في حفظ حقوق الناس.

] لابد من فتح ملفات معاناة المواطن المعيشية اليومية وايجاد الحلول لها بالرقابة الحكومية القوية إذا لم تكف الرقابة الذاتية.

] فالإنسان هو أهم عناصر الإنتاج.

] وكيف ننتج إذا الإنسان بموت يومياً في الشوارع لإختفاء المواصلات.

] ويموت في اليوم ألف مرة لإعداد سليقة فيران تسد رمقه أو كيس عيش يشفي جوعه.

] المسألة كلها رقابة قوية.

] ياحمدوك

] تستغل الثورة المضادة هذا الوضع لتشويه الديمقراطية.

] وتتحرك الثورة المضادة مستغلة مسكنة الحكومة المدنية.

] قديماً قالت زرقاء اليمامة لقومها.

] أني أرى شجراً يتحرك.

] ضحكوا عليها لما الشجر وصلهم.

] تحت كل فرع شجرة جندي مدجج بالسلاح.

] وندم قوم الزرقاء حيث لاينفع الندم.

] عزيزي حمدوك

] المؤتمر الوطني لم يختار الشجرة رمزاً له عبطاً.

] ولكن لقناعة عنده بأن قرود البلد دي كتااااار.

] والقرود بتحب الشعبطة والتسلق وتجيد التملق.

] طبعاً القرود عارفين أنو الشجرة لما تقع بقع حنانهم ذاتو..

] لكنهم مستعدون لـ (الشعبطة) على أكتاف (اللودر) الرمى الشجرة.

] ديل أخطر من الكيزان.

] والتعامل معهم بمسكنة بخليهم يفكروا في زراعة الشجرة من جديد.

] حمدوك

] أني أرى شجراً يتحرك.

] وأهلنا في دارفور قالوا.

] (شجرة كان هوزز يا هبوباي يا أبلاي)

] والهبوب هو الهوا

] والأبلاي عاد شنو غير (الككو).

] فشجرة (هوزز)

] شوفوا الهوا جاي من وين و(الككو) قاعد وين.

] المواطن داير يصل ويأكل وينوم.

] صعبة دي؟؟؟

] المهم

] أبو الأصفار للمدرب رقم (تلتين) في عهد الكاردينال شال.

] رقم واحد وتلتين الطار كيسو.

] البرنس ولا ميشو؟.

] أيها الناس

] معقولة يحول مجلسنا إستادنا لنادي حفلات؟

] وعشان شنو؟

] والدخل بغطي شنو؟

] الكهربا براها بتصرف كم؟

] الصيانة غلبتكم غلبة.

] قلبتوهوا مكان ربة!

] ولا الحوكمة الرشيدة في عبارة نادي رياضي ثقافي بتلزم الإدارة بتفعيل الثقافة علي النجيل؟.

] دي غايتو ماسبقكم عليها زول.

] والخسائر الناتجة عن الإحتفالات دي.

] هل الدخل بعوضها؟.

] ياخ كان الأفضل تستنفروا الأقطاب والقروبات والشباب للصيانة.

] بدل تقلبوا الإستاد جمبة.

] سنعود

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا

] أني أرى شجراً يتحرك.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال شجرة هوززززز

وإلى لقاء

سلك