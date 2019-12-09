مواصلة الصدارة.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تتواصل عجلة الدوري بالدوران حيث تتجدد اليوم لقاءات الزعيم بلقاء جديد يجمعه بضيفه هلال كادوقلي.

المريخ الباحث عن تأمين الصدارة يدخل المباراة بظروف أفضل من الجولة السابقة التي عاني فيها الفريق كثيراً من الغيابات المتعددة بسبب الاصابات المؤثرة التي ضربت جسد الفريق في وقت نحن أحوج ما فيه لخدمات جميع اللاعبين.

الزعيم افتقد لخدمات (ميدو ـ الصاوي ـ عجب ـ حمزة ـ التاج ـ بيبو ـ تيري) بالاصابات المتفاوتة و فقد كذلك نجمه المتوهج عماد الصيني الذي رافق المنتخب الوطني الشاب في سيكافا.. و مع ذلك فقد انتزع الفريق الصدارة بجدارة و عنوةً و اقتداراً بمدينة الحديد و النار و سيلعب اليوم لتأكيد سيطرته و سطوته علي كل أندية البطولة بلا استثناء.

و هلال كادوقلي شأنه كشأو الأهلي عطبرة.. فالفريقان من أندية المؤخرة في روليت الترتيب لدوري هذا الموسم.. كما أن نتائج الضيف السابقة ضد الزعيم ترجح كفة الأخير للفوز بنسبة كاسحة و هو ما سنستعرضه بالأرقام في المساحة التالية.

المريخ و هلال كادوقلي التقيا سابقاً في 22 مباراة لحساب بطولة الدوري الممتاز.

الزعيم فاز علي ضيفه في 17 لقاء من جملة اللقاءات الــ22 في حين انتهت 5 لقاءات بالتعادل و لم يفتح الله علي الضيف بالفوز مرةً واحدة علي زعيم زعماء أندية السودان.

أفضل نتائج هلال كادوقلي هي التعادل.. و آخر تعادل حققه الفريق كان بتأريخ ١٠/٧/٢٠١٦ في مدينة كادوقلي حين انتزع تعادلاً ايجابياً بهدف لكل فريق.

أفضل نتيجة حققها أسود الجبال في القلعة الحمراء كانت بالخروج بالتعادل الايجابي بهدفٍ لكل فريق يوم ٧/٣/٢٠١٣.

لقاءات الفريقين شهدت وفرة و غزارة في الأهداف بلغت 68 هدفاً كان نصيب الزعيم منها 56 هدفاً مقابل 12 هدف فقط للأسود.

أكبر فوز حققه الأحمر علي ضيفه في القلعة الحمراء بلغ الستة أهداف نظيفة و كان ذلك بتأريخ ٩/٥/٢٠١١ و للمصادفة فأكبر فوز حققه المريخ في مدينة كادوقلي كان في نفس اليوم و نفس الشهر بتأريخ ٩/٥/٢٠18 برباعية نظيفة.

*نبضات متفرقة*

المباراة سهلة علي الورق و الاحصاءات.. و لكن تجربة الأهلي عطبرة متذيل الترتيب علمتنا أن العطاء داخل الملعب و عدم الاستهتار بالخصم هما الفيصل فقط في نتائج المباريات.

المباراة في ملعب المريخ (بشيخ الاستادات) و وسط جمهوره.. لهذا نتمني أن يتحرر أبو عنجة قليلاً من الطريقة الدفاعية التي (كتّف) بها فريقه.

طريقة التكديس في خط الوسط الحالية لا تشبه فريقاً في قامة المريخ يُلاعب أندية تقل عنه في الزاد البشري و الفني.

كما أن الطريقة المذكورة تضع لاعبي المقدمة في جزيرة معزولة وسط غابة من سيقان المدافعين في ظل عدم وصول كرات محسنة و مريحة بسبب عدم وجود زميل يقوم بسحب المدافعين و خلق الفراغات وسط دفاعات الخصوم.

لاعبين كالصادق شلش لا يبرعون و لا تظهر قدارتهم الا باللعب بخطة كــ4:4:2 و مشتقاتها.

كما نتمني أن يتم منح لاعبي الشباب فسحة زمنية أكبر لتتفجر مواهبهم و يتمكن الجميع من الحكم عليهم.

المريخ فاز في آخر أربع مباريات علي الهلال و الرابطة كوستي و الفلّاح و الأهلي عطبرة.. و يجلس في الصدارة برصيد 26 نقطة بالتمام و الكمال.

هلال كادوقلي في آخر ست مباريات.. خسر اثنتين (الأمل عطبرة و اهلي مروي) و تعادل في أربع (الفلّاح ـ اهلي عطبرة ـ حي العرب و اهلي الخرطوم).. و يحتّل المركز الـ”14″ في روليت الدوري الممتاز برصيد”10″ نقاط.

الفوز الوحيد لهلال كادوقلي في الدوري كان علي الهلال العاصمي بملعبه في ام درمان.

أسود الجبال أحرزوا 6 أهداف فقط (ثلثها في الهلال) خلال 11 مباراة.

*نبضة أخيرة*

بالتوفيق لنجم النجوم.