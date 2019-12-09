تبقت للتسجيلات 20 يوماً يا ناس (الحوكمة).. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

* حزنت وتأسفت والله لما ذكره الزميل أبوعاقلة أماسا وهو يسرد سيناريو رغبة بعض أقطاب المريخ وعلى رأسهم القنصل حازم مصطفى لإقامة احتفال مصغر لتكريم بعض لاعبي المريخ وتحفيزهم.

* ولأن الزميل أماسا مريخي أصيل وتربطه علاقة طيبة مع إداريي المريخ الحاليين، وكان الصحفي الأول الذي ساند المجلس المنتخب، لذلك سعى لانجاح مبادرة التكريم بإخطار أعضاء المجلس الذين رحبوا بالمبادرة.. فليس هناك من يرفض دعم وتحفيز اللاعبين المجتهدين لرفع معنوياتهم.

* وكان يفترض أن يكون بعض أعضاء المجلس حضوراً في الاحتفال المصغر.. ولكن الزميل أماسا عندما اتصل بالمدير التنفيذي مدثر خيري للتنسيق فوجئ برفض واعتراض مدثر ويكفي إن مدثر قال له (منو القال ليك المجلس وافق!!) على الرغم من أن مدثر موظف وليس عضواً في المجلس..

* غالباً رفض الموظف مدثر خيري تكريم اللاعبين لأن على رأس الأقطاب أصحاب التكريم هو القنصل حازم مصطفى الذي تربطه علاقة بالزميل مزمل أبوالقاسم.. والمعروف إن مدثر خيري يكن عداءاً شديداً تجاه مزمل.

* بل أصبح عمل مدثر في المريخ مبنى أساساً على معاداة مزمل ورفض أي خدمة يقدمها مزمل للمريخ.. وحتى الآراء التي يطرحها الزميل مزمل لمصلحة المريخ ترفض بل يتم العمل عكسها..!!

* ويكفي إن مدثر استغل عضويته في اللجنة القانونية بالاتحاد العام لاهدار مصالح ناديه المريخ نكاية في مزمل أبوالقاسم..!! وحدث ذلك في شكوى المريخ لمحكمة كاس والتي إذا كسبها المريخ كانت ستمنحه لقب الدوري الممتاز الأسبق 2018م.

* الاتحاد العام الأزرق الذي جاء عن طريق الكيزان الزرق بأمانة الشباب والرياضة في حزب المؤتمر الوطني البائد ويسعى لهدم وتدمير المريخ ومسحه من خارطة الكرة السودانية.. تعامل بخبث شديد بتكليف مدثر خيري ممثلاً للاتحاد ضد شكوى المريخ في كأس..

* المعروف إن الدكتور مزمل أبوالقاسم كان قد تبنى رفع شكوى المريخ إلى محكمة كأس بعد أن رفضها اتحاد مشجعي الهلال ورفضتها أيضاً لجنة الاستئنافات بقيادة مستشار الهلال ومشجعه المتعصب عبدالعزيز تعاونية..

* مزمل من واقع مريخيته سعى لتقديم نادي المريخ للشكوى عبر رئيس لجنة تسيير المريخ وقتها الأستاذ محمد الشيخ مدني وبمعاونة من المدير التنفيذي للنادي وقتها كابتن منتصر زيكو.. كما عمل الأخ مزمل على استنفار أقطاب المريخ لتوفير رسوم تأمين الشكوى للمحكمة بما فيها الرسوم المفترض أن يوفرها اتحاد الكرة.. ومن شدة حماس الأقطاب واهتمامهم بالشكوى تم توفير المبلغ الدولاري الكبير خلال ساعات..

* للأسف الشديد كان موقف أعضاء مجلس المريخ من المحموعة المنتخبة في لجنة التسيير سلبياً تجاه الشكوى بل عملوا على إفشالها نكاية في مزمل أبوالقاسم ويكفي إنهم اطاحوا المدير التنفيذي كابتن زيكو لأنه ساعد رئبس النادي محمد الشيخ في مكاتبات واجراءات الشكوى، وأتوا بمدثر خيري العدو اللدود لمزمل لافساد الشكوى.

* قبل مدثر خيري المدير التنفيذي الحالي لنادي المريخ تكليف الاتحاد العام ليمثله في جلسة الاستماع لمحكمة كاس ضد شكوى المريخ!!

* وقيل إن مدثر ذكر لمحكمة كأس إن مقدم الشكوى محمد الشيخ مدني ليس رئيساً لنادي المريخ ولا يمثل النادي..!! وارسل للمحكمة قائمة المحموعة المنتخبة في انتخابات المريخ السابقة والتي تخلو من رئيس للنادي ومعتمدة من اتحاد الحاقد شداد..

* ليكون المدير التنفيذي لنادي المريخ مدثر خيري قد سدد طعنة نجلاء للمريخ وأهدر حق النادي في كسب الشكوى.. كراهية ونكاية في مزمل أبوالقاسم.. وحتى لا ينسب النجاح لمزمل إذا كسب نادي المريخ الشكوى ولقب الممتاز للموسم 2018م..!!

* الخقد والكراهية أعميا بصيرة هذا الرجل لدرجة أن يطعن النادي الذي يشغل فيه منصب المدير التنفيذي.. ونسى مدثر إن فعلته المؤسفة هذه لن تقلل من مكانة مزمل وسط جماهير المريخ التي تحمد لمزمل نجاحه في منح المريخ لقب الدوري الممتاز 2015م لدوره المعروف في استئنافي النادي لقرار اللجنة المنظمة حول شكوتي المريخ في لاعب هلال كادوقلي طون ولاعب الأمل عطبرة عمر عثمان..

* بل إن ما فعله مدثر نكاية في مزمل ولدرجة الاضرار بالمريخ خصمت كثيراً من رصيده وسط القاعدة المريخية العريضة.. ويكفي إن الجماهير هتفت ضده يوم أن ذهبت لتهاجم الاتحاد العام في استهداف بكري المدينة والتآمر عليه من قبل مشجعي الهلال في لجان الاتحاد العام وكبيرهم الحاقد شداد..

* ويومها سعى مدثر لتجميل صورته أمام الجماهير بخداعها بتلك الاستقالة الوهمية التي كتبها في الشارع بخط يده ووزعها على مواقع التواصل.. فقد اتضح إنه لم يستقيل من عضوية اللجنة القانونية بالاتحاد!!

* النظام الأساسي لنادي المريخ الذي وضعه فني الموجات الصوتية ويهدف لتمكين مجموعة سوداكال الحالية من الاستمرارية في حكم المريخ وإقصاء أهل المريخ الحقيقيين.. والذي قوبل بانتقادات واسعة حرص مدثر على اجازته بجمعية عبثية تم فيها إقصاء كل عضوية أهل المريخ الحقيقيين وذلك نكاية في مزمل الذي انتقد النظام المبتور وفند عيوبه وتشوهاته المخجلة!!

* اتقوا الله في مريخكم يا إداريي المريخ فالنجاح لن يتحقق بمعاداة أهل الوجعة في المريخ واجهاض رغبات جماهيره العريضة.. ونقول لمدثر إن الحديث عن (الحوكمة) وتعيين زيد وعبيد هنا وهناك لن يفيد المريخ الذي يحتاج الآن لتضافر كل الجهود واجتماع كل أهله وأقطابة ورموزه لإعادة قيد اللاعبين مطلقي السراح والذين سيطلق سراحهم قي يونيو بجانب انجاح التسجيلات ودعم الفريق بالعناصر الممتازة في الساحة وضم محترفين مميزين لو أمكن فقد سئم أهل المريخ من الخروج المتكرر لفريق الكرة من الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية في كل عام..

* تبقت للتسجيلات 20 يوماً فقط والمدير التنفيذي (الموظف المركب مكنة رئيس وأمين عام) يحدثنا عن (الحوكمة) و(العولمة) وغير ذلك من حركات الرئيس السابق نميري الجوفاء التي لم يجن منها شيئاً.