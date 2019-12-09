عينكم في الفيل.. بقلم عمرابي محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*حتى الهزائم فى كرة القدم لابد أن نخترع لها اسم…اي اسم … المهم اسم يعلق عليه الفشل…هكذا درجت العادة عندنا في الهلال بل وفي كل الكرة السودانية..وهو ماجعلنا نشكل غيابا طويلا عن النهائيات في بطولات الكاف المختلفة ….

*للاسف الشديد الكثيرون ركزو علي الكوتش صلاح ادم دون غيره. (علي اعتبار انه الحيطة القصيرة)وحملوه وزر الهزيمة من الاهلي القاهري لوحده وهو لعمري خطأ كبير

* تحميل الجنرال دون سواه وجعله كبش فداء او لنقل اسم وعنوان للهزيمة امام الاهلي فعل يذكرنا بالمثل العامي

*عينكم في الفيل تطعنو في ضلو

*(الضل) بطبيعة الحال هو صلاح ادم الذي اختياره ليكون اسما لهزيمة استاد السلام فطعنوه ظنا منهم ان ذلك من شانه ان يكون بمثابة العلاج الناجع لحالة الوهن التي ظهر بها الهلال يومها…وليت الاقالة شملت كل الجهاز الفني …لكان الامر اهون باعتبار ان المنظومة الفنية باكملها فاشلة ..فاشلة …

*اما الفيل فهو موطن الخلل وبيت الداء في الهلال واعني بطبيعة الحال مجلس الادارة الذي فشل في ترميم الفريق بالعناصر القوية القادرة علي احداث النقلة النوعية المطلوبة علي مدي السنوات الماضية.

*وموطن الخلل والداء قوام فريق الكرة الذي يعاني من جملة نواقص مؤثرة جدا علي كافة الخطوط بلا استثناء ..ابتداءا من الدفاع مرورا بالوسط ثم الهجوم

*وموطن الخلل هو فقدان الفريق للاستقرار الفني طوال الفترة الماضية

*20مدرب يزيدون ولا ينقصون هم عدد المدربين الذين تعاقبوا علي الهلال في عهد الكاردينال ولااعتقد بان كل هؤلاء فاشلون….وبقية المنظومة جيدة

*ولا يعقل ان يكونو السبب الوحيد في تراجع نتائج ومستويات الفريق

*لايعقل ان يكون كل هؤلاء المدربين الذين تعاقبوا علي الهلال خلال السنوات الماضية بمختلف جنسياتهم العربية والاوربية وحتي اللاتينية هم الضل الذي يطعن علي الدوام دون النظر للفيل وطعنه (مجرد نظر )

*لايعقل ان يكون كيس كل هؤلاء المدربين فاضي وكيس المجلس هو المليان ….

**لقد ظللنا طوال الفترة الماضية نتعاطي المسكنات والمهدئات مع عثرات الهلال المتكرر بذات لطريقة الغبية المعتادة وان الاوان لان نصحح الوضع بطريقة (صاح )

*والطريقة الصاح تحتاج لان نواجه الحقيقية مباشرة بدون لف او دوران

*وبدون اكاذيب او وعود فارغة علي شاكلة ح نسجل وح نتعاقد ..وووو

*الهلال يحتاج في المرحلة القادمة الي عمل ملموس ..وردة فعل حقيقية من الكاردينال …ردة فعل تتناسب طرديا مع الحدث…الهلال يحتاج الي عملية شاملة بمفاهيم جديدة ..مفاهيم تراعي احتياجات الفريق الحقيقية الفنية والادارية بعيدا عن زخم الاعلام

*العلاج في اعتقادي يكمن في كلمة واحدة وهي (مواجهة الحقيقة )(وطعن الفيل ) بدلا من (طعن الضل )كما ظل يحدث طوال الفترة الماضية.

*الهلال سادتي بدون قطاع رياضي فعال هذه حقيقة لاتقبل الجدال.

*فمحمد هرون لا بصمة له ولا عمل ظاهر او ملموس لقطاعه والا فاين دوره ممايحدث في كواليس الفريق ..اين دوره والهمس يعلو عن مستحقات للاعبين وعن اشياء اخري كثيرة.

*والهلال حاليا …بدون دائرة كرة محترفة هذه حقيقة اخري. يجب ان نتوقف عندها طويلا ….ولو كانت دائرة الكرة تعمل بشكل فعال لما وصل حال اللاعبين مع هيثم في غرف الملابس الي مرحلة (المحامرة. )…وهي المرحلة التي تسبق مرحلة( البلنجات والشلاليت )مباشرة اذا لم يسرع الكاردينال ويعدل الصورة باقالة المشطوب المرفوض من معظم اللاعبين …جملة وتفصيلا …

* هناك ناحية اخري دعونا نتحدث فيها بكل صراحة ونطلق من خلالها مجموعة اسئلة حائرة هل نوعية اللاعبين الموجودة في الكشف الهلالي الحالي قادرة علي اداء واجباتها بالشكل الذي يرضي طموحات الهلالاب ؟؟؟ وعندما اقول طموحات جماهير الهلال فانني اعني حصد الالقاب والوصول لمربع الكبار من دوري الابطال علي الاقل فهل امكانات اللاعبين المتواجدن في الكشف الهلال حاليا تؤهلهم لذلك ؟؟هل اللاعبين الذين شاهدناهم امام الاهلي بلاروح وبلا عزيمة وبلا امكانات فنية هم من ننتظر ليصعدو بالهلال لمربع الكبار علي اقل تقدير.

*الاجابة للاسف الشديد لا والف لا فمعظم اللاعبين الذين تم استقدامهم في الانتدابات في المواسم الاخيرة لم يشكلوا حتي الان أي اضافة للفريق وفشلوا بدرجة الامتياز في اقناع القاعدة الهلالية بقدراتهم وامكانتهم.

*صدقوني لو تم التعاقد مع انشلوتي او الاسبشل ون او حتي كلوب فلن يتغير واقع فريق الكرة الحالي طالما ان العلة تكمن في القطاع الرياضي الفاشل وفي دائرة الكرة (القاعدة في السهلة) وفي جزء كبير من اللاعبين.

* الان لابد من مواجهة الحقيقة…. والحقيقة هي ان العلة لم تكن في صلاح وحده مع قناعتنا بانه ضيع الهلال بجبنه التكتيكي …وشخصيته المهزوزة امام مساعده مشطوب المريخ علي الاقل قبل الفرق المنافسة.

*اخيرا هل نتعشم في ان نري الفيل مطعونا في مقبل الايام القليلة القادمة بدلا من ضله ؟؟

*مين المطعون ده؟؟

حكايات وحكايات

*نحترم تكتم المجلس في الاعلان عن قائمة المدربين المرشحين لخلافة الجنرال صلاح …ولكن علي المجلس استصحاب مقولة المجرب لايجرب…وهنا اتحدث عن خيارات الاجانب…

*شخصيا ومن منطلق مهني واحترافي بحت لدي قناعة بان الكوتش الفاتح النقر هو افضل من يقود الهلال في هذه المرحلة…لاسيما وان الاسماء المقترحة معظمها هايف وتعبان علي شاكلة ميشو …ومين كدا ماعارف

*اعقلها وتوكل علي الله ياكردنة ….وسيبك من الاجانب..( النص كم) …والمرتبات الدولارية تعاقد مع النقر وامنحه صلاحيات اختيار مساعديه ولن تندم

*الثورة التصحيحية لابد ان تشمل القطاع ودائرة الكرة ….بل يجب ان تبدا منهم.

*حكاية اخيرة

رجعناااالك

*حتى الهزائم فى كرة القدم لابد أن نخترع لها اسم…اي اسم … المهم اسم يعلق عليه الفشل…هكذا درجت العادة عندنا في الهلال بل وفي كل الكرة السودانية..وهو ماجعلنا نشكل غيابا طويلا عن النهائيات في بطولات الكاف المختلفة ….

*للاسف الشديد الكثيرون ركزو علي الكوتش صلاح ادم دون غيره. (علي اعتبار انه الحيطة القصيرة)وحملوه وزر الهزيمة من الاهلي القاهري لوحده وهو لعمري خطأ كبير

* تحميل الجنرال دون سواه وجعله كبش فداء او لنقل اسم وعنوان للهزيمة امام الاهلي فعل يذكرنا بالمثل العامي

*عينكم في الفيل تطعنو في ضلو

*(الضل) بطبيعة الحال هو صلاح ادم الذي اختياره ليكون اسما لهزيمة استاد السلام فطعنوه ظنا منهم ان ذلك من شانه ان يكون بمثابة العلاج الناجع لحالة الوهن التي ظهر بها الهلال يومها…وليت الاقالة شملت كل الجهاز الفني …لكان الامر اهون باعتبار ان المنظومة الفنية باكملها فاشلة ..فاشلة …

*اما الفيل فهو موطن الخلل وبيت الداء في الهلال واعني بطبيعة الحال مجلس الادارة الذي فشل في ترميم الفريق بالعناصر القوية القادرة علي احداث النقلة النوعية المطلوبة علي مدي السنوات الماضية.

*وموطن الخلل والداء قوام فريق الكرة الذي يعاني من جملة نواقص مؤثرة جدا علي كافة الخطوط بلا استثناء ..ابتداءا من الدفاع مرورا بالوسط ثم الهجوم

*وموطن الخلل هو فقدان الفريق للاستقرار الفني طوال الفترة الماضية

*20مدرب يزيدون ولا ينقصون هم عدد المدربين الذين تعاقبوا علي الهلال في عهد الكاردينال ولااعتقد بان كل هؤلاء فاشلون….وبقية المنظومة جيدة

*ولا يعقل ان يكونو السبب الوحيد في تراجع نتائج ومستويات الفريق

*لايعقل ان يكون كل هؤلاء المدربين الذين تعاقبوا علي الهلال خلال السنوات الماضية بمختلف جنسياتهم العربية والاوربية وحتي اللاتينية هم الضل الذي يطعن علي الدوام دون النظر للفيل وطعنه (مجرد نظر )

*لايعقل ان يكون كيس كل هؤلاء المدربين فاضي وكيس المجلس هو المليان ….

**لقد ظللنا طوال الفترة الماضية نتعاطي المسكنات والمهدئات مع عثرات الهلال المتكرر بذات لطريقة الغبية المعتادة وان الاوان لان نصحح الوضع بطريقة (صاح )

*والطريقة الصاح تحتاج لان نواجه الحقيقية مباشرة بدون لف او دوران

*وبدون اكاذيب او وعود فارغة علي شاكلة ح نسجل وح نتعاقد ..وووو

*الهلال يحتاج في المرحلة القادمة الي عمل ملموس ..وردة فعل حقيقية من الكاردينال …ردة فعل تتناسب طرديا مع الحدث…الهلال يحتاج الي عملية شاملة بمفاهيم جديدة ..مفاهيم تراعي احتياجات الفريق الحقيقية الفنية والادارية بعيدا عن زخم الاعلام

*العلاج في اعتقادي يكمن في كلمة واحدة وهي (مواجهة الحقيقة )(وطعن الفيل ) بدلا من (طعن الضل )كما ظل يحدث طوال الفترة الماضية.

*الهلال سادتي بدون قطاع رياضي فعال هذه حقيقة لاتقبل الجدال.

*فمحمد هرون لا بصمة له ولا عمل ظاهر او ملموس لقطاعه والا فاين دوره ممايحدث في كواليس الفريق ..اين دوره والهمس يعلو عن مستحقات للاعبين وعن اشياء اخري كثيرة.

*والهلال حاليا …بدون دائرة كرة محترفة هذه حقيقة اخري. يجب ان نتوقف عندها طويلا ….ولو كانت دائرة الكرة تعمل بشكل فعال لما وصل حال اللاعبين مع هيثم في غرف الملابس الي مرحلة (المحامرة. )…وهي المرحلة التي تسبق مرحلة( البلنجات والشلاليت )مباشرة اذا لم يسرع الكاردينال ويعدل الصورة باقالة المشطوب المرفوض من معظم اللاعبين …جملة وتفصيلا …

* هناك ناحية اخري دعونا نتحدث فيها بكل صراحة ونطلق من خلالها مجموعة اسئلة حائرة هل نوعية اللاعبين الموجودة في الكشف الهلالي الحالي قادرة علي اداء واجباتها بالشكل الذي يرضي طموحات الهلالاب ؟؟؟ وعندما اقول طموحات جماهير الهلال فانني اعني حصد الالقاب والوصول لمربع الكبار من دوري الابطال علي الاقل فهل امكانات اللاعبين المتواجدن في الكشف الهلال حاليا تؤهلهم لذلك ؟؟هل اللاعبين الذين شاهدناهم امام الاهلي بلاروح وبلا عزيمة وبلا امكانات فنية هم من ننتظر ليصعدو بالهلال لمربع الكبار علي اقل تقدير.

*الاجابة للاسف الشديد لا والف لا فمعظم اللاعبين الذين تم استقدامهم في الانتدابات في المواسم الاخيرة لم يشكلوا حتي الان أي اضافة للفريق وفشلوا بدرجة الامتياز في اقناع القاعدة الهلالية بقدراتهم وامكانتهم.

*صدقوني لو تم التعاقد مع انشلوتي او الاسبشل ون او حتي كلوب فلن يتغير واقع فريق الكرة الحالي طالما ان العلة تكمن في القطاع الرياضي الفاشل وفي دائرة الكرة (القاعدة في السهلة) وفي جزء كبير من اللاعبين.

* الان لابد من مواجهة الحقيقة…. والحقيقة هي ان العلة لم تكن في صلاح وحده مع قناعتنا بانه ضيع الهلال بجبنه التكتيكي …وشخصيته المهزوزة امام مساعده مشطوب المريخ علي الاقل قبل الفرق المنافسة.

*اخيرا هل نتعشم في ان نري الفيل مطعونا في مقبل الايام القليلة القادمة بدلا من ضله ؟؟

*مين المطعون ده؟؟

حكايات وحكايات

*نحترم تكتم المجلس في الاعلان عن قائمة المدربين المرشحين لخلافة الجنرال صلاح …ولكن علي المجلس استصحاب مقولة المجرب لايجرب…وهنا اتحدث عن خيارات الاجانب…

*شخصيا ومن منطلق مهني واحترافي بحت لدي قناعة بان الكوتش الفاتح النقر هو افضل من يقود الهلال في هذه المرحلة…لاسيما وان الاسماء المقترحة معظمها هايف وتعبان علي شاكلة ميشو …ومين كدا ماعارف

*اعقلها وتوكل علي الله ياكردنة ….وسيبك من الاجانب..( النص كم) …والمرتبات الدولارية تعاقد مع النقر وامنحه صلاحيات اختيار مساعديه ولن تندم

*الثورة التصحيحية لابد ان تشمل القطاع ودائرة الكرة ….بل يجب ان تبدا منهم.

*حكاية اخيرة

رجعناااالك