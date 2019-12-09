تفاصيل جديدة عن سيارة القصر الجمهوري المسروقة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف سائق الأمين العام للقصر الجمهورى عند مثوله امام المحكمة الجنائيه بالخرطوم شمال تفاصيل محاكمة مدير الترحيلات و(3) أخرين حول إختفاء عربة كامري تتبع للقصر

وقال السائق بوصفه شاهد إتهام بانه تم تعينه موظفاً رسمياً بالقصر الجمهوري في عام 2011م وانه كان يعمل في القصر منذ العام 2009م

وقال الشاهد انه في شهر أكتوبر من العام 2018م تلقي إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للقصر الجمهوري يطلب منه الذهاب للمتهم الرابع بغرض إستلام عربه كامري لفرشها ثم العودة بها للقصر ، وأكد الشاهد بانه استلم العربة من المتهم الرابع الذي ارشده لمحل محدد لتجهيز العربات موضحا بأنه عند استلامه للعربة لم يجد به لوحات فاخبر المتهم الرابع وقام الاخير بتسليمة اللوحات وبعد إصلاحه العربه عاد مرة اخري الي القصر الجمهوري وإلتقي بالمتهم الرابع و الأمين العام فقام الاخير بتوجيهه باعادة العربة مرة أخرى للورشة بالقصر ، واضاف بانه عندما عاد وجد الورشة مغلقة ونوه بانه اتصل بالمتهم الرابع بوصفه مسئول الترحيلات بالقصر اخبره بان الورشة مغلقة ،وطلب منه المتهم الرابع ايقاف العربة جوار طلمبة الوقود بالقصر الجمهوري وتسليم مفاتيحها لمسئول الطلمبة ، وأكد بانه قد انتهت علاقته بالعربة واضاف انها ( إنها المرة الاولي والاخيرة التي شاهده فيها العربة وقام بقيادتها ) .

واضاف الشاهد بأن المتهم الرابع هو المسؤول عن كافة تحركات المركبات بالقصر واسترسل يان بعد شهرين اتصل به المتهم الرابع وأخبره بفقدان العربة وطلب منه أبلاع الامين العام ولكن رفض.