مسن يغتصب طفلة عمرها 8 سنوات….

الخليج 365:

غربت محكمة الأسرة والطفل بتندلتي مسن مدان باعتدائه على طفلة بالغة من العمر 8 أعوام لمدة عامين في دار الرعاية والإصلاح ولاية سنار مع دفع غرامة مالية 20 ألف جنيه سوداني مع إرجاع معروضات تخص الطفلة المعتدى عليها وفور تحصيل الغرامة ليدفع منها 15 ألف جنيه كتعويض للأولياء المجني عليها إعمالاً بنص المادة 86.

وحسب التفاصيل الأولية في الدعوى المقيدة تحت نص المادة 45 ب المتعلقة بالاغتصاب من قانون الطفل لسنة 2010 تفيد الشاكية شقيقة المجني عليها بموجب الاورنيك الجنائي وفقاً للدار، أن المدان اغتصبها وذلك بضاحية تندلتي. بناء على ذلك تم أخذ الاجراءات وعلى ضوئها تم ضبط الجاني فيما تم إرسال الطفلة للقمسيون الطبي للفحص.

عليه وجهت النيابة تهمة تتعلق بالاغتصاب وإحالة الملف للمحكمة.وجاء قرارها أعلاه. وقدم محامي الاتهام استئنافاً طاعناً في القرار موضحاً ذلك من خلال المستندات، التي أكدت واقعة الاغتصاب وذلك بتقرير طبي صادر من مستشفى تندلتي والتي أيدت تلك الحادثة من خلال اختصاصي النساء والتوليد.