- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
غربت محكمة الأسرة والطفل بتندلتي مسن مدان باعتدائه على طفلة بالغة من العمر 8 أعوام لمدة عامين في دار الرعاية والإصلاح ولاية سنار مع دفع غرامة مالية 20 ألف جنيه سوداني مع إرجاع معروضات تخص الطفلة المعتدى عليها وفور تحصيل الغرامة ليدفع منها 15 ألف جنيه كتعويض للأولياء المجني عليها إعمالاً بنص المادة 86.
وحسب التفاصيل الأولية في الدعوى المقيدة تحت نص المادة 45 ب المتعلقة بالاغتصاب من قانون الطفل لسنة 2010 تفيد الشاكية شقيقة المجني عليها بموجب الاورنيك الجنائي وفقاً للدار، أن المدان اغتصبها وذلك بضاحية تندلتي. بناء على ذلك تم أخذ الاجراءات وعلى ضوئها تم ضبط الجاني فيما تم إرسال الطفلة للقمسيون الطبي للفحص.
عليه وجهت النيابة تهمة تتعلق بالاغتصاب وإحالة الملف للمحكمة.وجاء قرارها أعلاه. وقدم محامي الاتهام استئنافاً طاعناً في القرار موضحاً ذلك من خلال المستندات، التي أكدت واقعة الاغتصاب وذلك بتقرير طبي صادر من مستشفى تندلتي والتي أيدت تلك الحادثة من خلال اختصاصي النساء والتوليد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسن يغتصب طفلة عمرها 8 سنوات…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.