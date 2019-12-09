مقتل شاب طعناً بالسكين بسبب علاقة عاطفية سيدة متزوجة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنظر محكمة الجنايات بشرق النيل في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر إقدام أحد الأزواج على ارتكاب جريمة قتل بسبب شكوك راودته عن وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته ليقوم بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته لتقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة.

وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي باشرت سماع قضية الاتهام حيث يمثل في البلاغ الأستاذ مامون عبده المحامي. المادة السابقة تمديد وثيقة الصلح بين قبائل بورتسودان.. الخوف سيِّد الموقف المقالة القادمة مسن يغتصب طفلة عمرها 8 سنوات….

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