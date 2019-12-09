شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف نائب رئيس غرفة الزيوت، عصام فضل، عن توقف 90% من أسواق المحاصيل المحلية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة التهريب من مناطق الإنتاج إلى العاصمة، مشيراً إلى أنها أصبحت أكبر سوق لتجارة المحاصيل، وقال فضل لـ(آخر لحظة) إن الوارد إلى العاصمة بلغ 250 الف طن من السمسم و اكثر من 300 ألف طن من الفول السوداني، وقال إن هذا الأمر يحرم الولايات من الكثير من الموارد التي يجب أن تنعكس على إنسان الولايات وانعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وأضاف أنه حتى أواخر الثمانينيات كانت المحاصيل تباع عبر المزاد العلني داخل أسواق مخصصة في مناطق الإنتاج ويشرف عليها مفتشو الأسواق وتتم غربلة المحاصيل داخل الأسواق ما يقلل الصادر ويساعد في حصر الكميات المهربة خارج السوق ويوفر إحصاءات دقيقة لحجم الإنتاج مقترحاً عدداً من الحلول أهمها التوجه الفوري للولايات لإعادة فتح وتأهيل الأسواق الفرعية والاستمرار في تداول المحاصيل داخل الحدود الإدارية لكل منطقة إنتاج بالإضافة إلى دفع التخزين داخل الأسواق واعتماد المصدرين والمصنعين كجهات رئيسية للشراء، منعاً للمضاربات والتخزين المضر والمعمل تدريجياً على إنشاء البورصة الإلكترونية بعد توفير البنيات التحتية اللازمة.