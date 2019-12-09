وقفة احتاجية أمام مكتب الأمم المتحدة تضامناً مع الدعم السريع

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة سلم نحو (50) محتجاً مكتب الأمم المتحدة في السودان مذكرة رفضاً لتقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) باتهام قوات الدعم السريع بالمشاركة في فض اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، وأبدى المحتجون في وقفة احتجاجية أمام مباني الأمم المتحدة بشارع الجامعة في الخرطوم أمس، تعاطفاً مع قوات الدعم السريع التي يقودها عضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، معلنين بحسب صحيفة آخر لحظة – رفضهم للاتهامات وأعتبروها تدخلاً في الشأن الداخلي للسودان وعمل النيابة العامة المعنية بعمليات التحقيق والتحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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