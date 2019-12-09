هل بدأ عصر “أم أس جي” في برشلونة؟

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في الدقيقة السادسة من مواجهة برشلونة ومايوركا في الليغا، تلقى الفرنسي أنطوان غريزمان تمريرة حاسمة من الحارس مارك أنديه تير شتيغن وسجل هدفه السادس بقميص البرسا هذا الموسم في مختلف المسابقات، ليعلن تدشين عهد ثلاثي جديد في البرسا هو “أم أس جي” يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز إضافة إلى غريزمان.

وبحسب (الجزيرة نت) تشير الأرقام إلى أن هذا الثلاثي بدأ فعلا بالانسجام ويتحسن مباراة بعد أخرى، بحسب إرنستو فالفيردي مدرب البرسا، وقد يكون خير خلف لأعظم ثلاثي في تاريخ كرة القدم (أم أس أن) يوم كان البرازيلي نيمار في صفوف البرسا.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)