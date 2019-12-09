التاريخ: 09-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
في الدقيقة السادسة من مواجهة برشلونة ومايوركا في الليغا، تلقى الفرنسي أنطوان غريزمان تمريرة حاسمة من الحارس مارك أنديه تير شتيغن وسجل هدفه السادس بقميص البرسا هذا الموسم في مختلف المسابقات، ليعلن تدشين عهد ثلاثي جديد في البرسا هو “أم أس جي” يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز إضافة إلى غريزمان.
وبحسب (الجزيرة نت) تشير الأرقام إلى أن هذا الثلاثي بدأ فعلا بالانسجام ويتحسن مباراة بعد أخرى، بحسب إرنستو فالفيردي مدرب البرسا، وقد يكون خير خلف لأعظم ثلاثي في تاريخ كرة القدم (أم أس أن) يوم كان البرازيلي نيمار في صفوف البرسا.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر هل بدأ عصر “أم أس جي” في برشلونة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.