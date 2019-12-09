الوجه القبيح لكرة القدم.. طعن أحد مشجعي ميلان

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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تعرض أحد مشجعي نادي ميلان الإيطالي للطعن خلال اشتباكات بين الجماهير بعد فوز فريقه على بولونيا 3-2 أمس الأحد في الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.
وأوردت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أنه وقع اشتباك بين الجماهير أثناء مغادرتهم ملعب ريناتو ديلارا في بولونيا من مخرج جمهور الفريق الزائر في نهاية المباراة.
وبجسب (الجزيرة نت) أوضحت الوكالة أنه تم نقل المشجع إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تعرضه للطعن بالبطن، وأضافت أن الشرطة تحقق في الحادث.
وسجل أهداف ميلان كريستوف بيونتيك (15 من ركلة جزاء) وثيو هيرنانديز (32) وجياكومو بونافنتورا (46)، في حين سجل هدف بولونيا ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بالخطأ في مرمى فريقه (40)، ونيكولا سانسوني (84 من ركلة جزاء).
ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز 13.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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