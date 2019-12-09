التاريخ: 09-ديسمبر-2019
60 مشاهدة
شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً بالأسواق، وأرجع التجار الأسباب لارتفاع أسعار الدولار، وأوضح التاجر النور عريس خلال حديثه بحسب (الصيحة) أن طن الأسمنت بلغ 10,300 جنيه بدلاً عن10,000 جنيه لافتاً إلى أن طن السيخ 3 لينيا بلغ 58 ألف جنيه بدلاً عن 55 ألف جنيه، أما طن السيخ 4 و5 لينا بلغ 55 ألف جنيه بدلاً عن 52 ألف جنيه.
أما اللوري 18 متر من الخرسانة الصبة بلغ 12,200 جنيه وأما اللوري من الرملة الكنجر بلغ 8,500 جنيه، واللوري 4 ألف طوبة من الطوب الأحمر فبلغ 10,500جنيه، بدلًا عن 8,500 جنيه أما سعر الألف طوبة من البلك فبلغ 25 ألف جنيه. وكشف عريس أن أسعار مواد البناء الأخري زادت بنسبة 15% مرجعاً الأسباب لارتفاع الدولار، وقال إن الإقبال ضعيفاً وذلك للارتفاع الكبير في الأسعار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.