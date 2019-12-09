ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً بالأسواق، وأرجع التجار الأسباب لارتفاع أسعار الدولار، وأوضح التاجر النور عريس خلال حديثه بحسب (الصيحة) أن طن الأسمنت بلغ 10,300 جنيه بدلاً عن10,000 جنيه لافتاً إلى أن طن السيخ 3 لينيا بلغ 58 ألف جنيه بدلاً عن 55 ألف جنيه، أما طن السيخ 4 و5 لينا بلغ 55 ألف جنيه بدلاً عن 52 ألف جنيه.

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أما اللوري 18 متر من الخرسانة الصبة بلغ 12,200 جنيه وأما اللوري من الرملة الكنجر بلغ 8,500 جنيه، واللوري 4 ألف طوبة من الطوب الأحمر فبلغ 10,500جنيه، بدلًا عن 8,500 جنيه أما سعر الألف طوبة من البلك فبلغ 25 ألف جنيه. وكشف عريس أن أسعار مواد البناء الأخري زادت بنسبة 15% مرجعاً الأسباب لارتفاع الدولار، وقال إن الإقبال ضعيفاً وذلك للارتفاع الكبير في الأسعار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)