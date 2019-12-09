الثروة الحيوانية تكشف عن خطة طموحة للتوسع في إنتاج الأسماك

أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور عادل فرح اهتمام وزارته بتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية في الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بمنطقة الشجرة.

وكشف الدكتور عادل فرح عن خطة طموحه للتوسع في المشاريع الإنتاجية في مجال إنتاج وصناعة الأسماك وخاصة أن الدولة تعول على قطاع الأسماك في تحقيق التنمية المستدامة ورفد الخزينة بالعملات الصعبة باعتبار أن قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي القومي.

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وتعهد فرح بحسب سونا – بتذليل الصعاب التي تعرف عليها خلال اجتماعاته مع مديري أقسام الإدارة العامة للأسماك والتي تتمثل في تحديث معامل ضبط الجودة وتشغيل مصنع الأعلاف وقسم المفرخات وتوفير الأصبعيات لتغذية أحواض الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج.

ونادى الوكيل بقيام هيئة قومية للأسماك بدلاً عن إدارة حتى تساهم على المستوى الإداري في التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والمعنية بإدارة المصايد والبحيرات والنيلان في مجال تطوير صناعة الأسماك لسد الفجوة في مجال اللحوم البيضاء وتغيير نمط غذاء المواطن وتثقيفه بأهمية الأسماك في التغذية.

وأشار فرح إلى أن هناك رغبة لبعض الدول بالاستثمار في البحر الأحمر في مجال أسماك الجمبري وتصنيع التونة.

وأضاف فرح أن هناك اتفاقاً بين وزارته والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال التدريب في مجال المصايد والاستزراع السمكي لرفع قدرات العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)