القبض على رجل يروج المخدرات بواسطة موتر في الدندر

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements ألقت شعبة مباحث السوكي القبض على رجل في اتهامات بترويج المخدرات بواسطة دراجة نارية بمحلية الدندر ولاية سنار، وضبطت في حيازته جوالاً يحوي (98) راس حشيش. وبحسب مصادر صحيفة اليوم التالي – أن الضبطية تمت إثر معلومة توفرت لدى المباحث بمحلية الدندر بوجود متهم يروج الحشيش بواسطة موتر، وبالرصد والمتابعة تم ضبط المتهم وبحوزته الحشيش محملاً على موتر بواسطة شعبة مباحث السوكي، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وباشر المتحري التحقيق مع المتهم، ووضع الحشيش والموتر معروضات في البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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