الجزيرة: الثورة وقوة الفتاة السودانية

نفذت مجموعة (سي . تي . سي) الهندسية بالتعاون مع السفارة البرازيلية بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم بولاية الجزيرة صباح اليوم بمدرستي مدني الثانوية بنات ومدرسة مدني الشرقية بنات ورشة السلوك الآمن بالمدارس الثانوية للبنات بمشاركة لفيف من قيادات التعليم بمحلية مدني الكبرى .

وأعلن المهندس عاطف مبارك عبد الله المدير العام لشركة (سي . تي . سي) إن الورشة تأتي ضمن جهود الشركة في الحفاظ على النسيج المجتمعي ومناهضة العنف ضد المرأة ونشر ثقافة السلوك الآمن وسط الطالبات وتمليكهن مهارات الدفاع عن النفس في ظل إنتشار الظواهر السالبة في المجتمع.

ولفت لجملة من مبادرات المجموعة لدعم التعليم والتضامن مع المجتمع في الأزمات وتوفير المعينات اللازمة لدرء الكوارث .. من جانبها أعلنت الأستاذة سليمة أحمد مسؤولة العلاقات الخارجية بالشركة إن البرنامج يهدف لنقل التجربة البرازيلية في حماية البنت ضد أشكال العنف التي إنتشرت مؤخراً مع ظهور الأجانب بالبلاد.

وقالت إن الورشة تستهدف الطالبات في سن المراهقة وتسعى لتأمين كل فتيات السودان في الخرطوم والولايات .

فيما قال المهندس محمد أحمد الخواض منسق البرنامج بولاية الجزيرة إن البرنامج يعمل على تدريب مدربين حتى يكون البرنامج مُتاح في كل المراحل الدراسية بمختلف أرجاء الولاية توسيعاً لمظلة الحماية للبيت .

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وأقر الأستاذ عاطف عبد الكريم مدير المرحلة الثانوية بمحلية مدني الكبرى بحسب سونا – بإنتشار العنف ضد المرأة بصورة مزعجة في الآونة الأخيرة وأرجع ذلك للواقع السياسي والإجتماعي الكبير الذي دفع بالنساء للتسامح ووسع من دائرة الإحتكاك مع الآخر مما جعلها عرضة للعنف بكل أشكاله مؤكداً أنه ظاهرة مرفوضة وأن المرأة يحق لها المشاركة في كل مواقع الحياة مما إستوجب وجودها خارج المنزل مشيراً لأهمية الورشة في تمليك مهارات الدفاع عن النفس داعياً لتوسيع رقعة البرنامج ليشمل كل مدارس الولاية .

هذا وكانت المدربة البرازيلية قد أكدت على وجود العنف ضد المرأة في كل أنحاء العالم وأشارت إلى تعرض واحدة من بين ثلاث فتيات للعنف.

ووصفت تلك النتائج بالمحزنة ويجب تكثيف الجهود لتغييرها داعية لتعزيز حفاظ القوة النفسية لدى الفتيات وأخذ الحذر وإحتياطات الأمان عند السير في الطرقات كأدنى إجراءات السلامة.

و قالت إن الثورة السودانية برهنت على قوة الفتاة السودانية ودورها في تغيير التاريخ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)