قرار صادم ..حرمان روسيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو ومونديال 2022

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” منعت روسيا من المشاركة في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات لمدة 4 أعوام يوم الاثنين بسبب التلاعب في نتائج اختبارات منشطات.
ويعني ذلك عدم رفع العلم الروسي في أولمبياد طوكيو العام المقبل، وكذلك حرمان المنتخب الروسي لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم 2022.
وبحسب موقع (العربية) أشارت “وادا” إلى أن الرياضيون الروس الذين يستطيعون إثبات براءتهم من تعاطي المنشطات سيشاركون في الألعاب الأولمبية تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية.
وأصدرت اللجنة التنفيذية في “وادا” قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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