رئيس البرلمان العربي : نسعى لرفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، أن البرلمان يسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للآرهاب.

وأكد اهتمام البرلمان بالشأن السوداني برفع الحظر الاقتصادي عنه من أجل دفع عجلة التنمية ودفع الاقتصاد الوطني بالسودان .

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جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها اليوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول “دور البرلمان العربي في حماية الأمن القومي العربي” .

ومن جهة أخرى طالب السلمي مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة على إنشاء محكمة العدل العربية، لتكون الضلع الثالث للجامعة وتمثل السلطة القضائية لها.

وأوضح السلمي بحسب سونا – أن البرلمان العربي هو الجهة الرقابية والتشريعية للجامعة العربية، وإنشاء محكمة العدل سيسهم في اكتمال منظومة الجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)