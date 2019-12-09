السيادي يعيين بدر الدين عبد الرحيم مكلفاً بمهام محافظ بنك السودان

أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي ، الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتكليف د. بدر الدين عبد الرحيم بمنصب محافظ البنك المركزي.

وأعلن في الوقت نفسه قبول استقالة حسين يحي جنقول من منصب المحافظ الذي شغله منذ مايو الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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