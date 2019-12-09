تلاعب في الأوزان وزيادة غير معلنة في أسعار الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع أصحاب مخابز أن تطرأ زيادات غير معلنة في مقبل الأسابيع القادمة على أسعار الخبز. وقالوا إنهم صاروا يقومون بخفض وزن (الرغيف) إلى النصف من (60)جرام إلى حجم (35) جرام وبذلك يكون سعر (الرغيف) الفعلي (2) جنيه بدلاً من واحد جنيه.

واتهم رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين جبريل القوني وزارة التجارة بالتقصير في توفير المخزون الاستراتيجي من الدقيق والقمح نتيجة للنقص وسوء التخطيط الذي نتج عنه خلق أزمات اقتصادية، وناشد القوني الأجهزة المعنية بالتدخل الفوري للحد من مشكلات الخبز التي شكلت هاجس معيشي للمواطنين وضرورة مراقبة المخابز والتأكد من اوزان الخبز والدقيق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين . وأشار القوني الى ضرورة الإسراع في تفعيل قانون الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تعتبر مغيبة ويقتصر نشاطها علي الأدوار التوعوية والتثقيفية ، ويرى انه من الممكن اذا تم تفعيل القانون الخاص بها تسهم في الحد من جشع التجار والفوضى التي ضربت بأطنابها الولاية ، وقال القوني ان الوضع الاقتصادي للأسر متردي ولا نود أن تزيد المواطن أعباء في المعيشة ، ونامل أن لا يتم رفع الدعم عن الدقيق والقمح.

الجدير بالذكر أن (4) بواخر من القمح وصلت إلي ميناء بورتسودان وبدأت عمليات التفريغ لأكثر من (243) ألف طن من القمح يسهم في حل أزمة الخبز التي تفاقمت مؤخراً. وأوضح مدير الميناء الشمالي بميناء بورتسودان أحمد محجوب سليمان ان هناك (7) بواخر تشمل بضائع أخرى من السلع بجانب (4) بواخر من القمح الان بالميناء لحل الضائقة المعيشية وإصلاح الاقتصاد.