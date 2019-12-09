إستقرار سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد سعر جرام الذهب في سوق الخرطوم للذهب عيار 21 ، إستقرارًا اليوم الاثنين حيث بلغ سعر الشراء 3800 جنيه، وبلغ سعر البيع للجرام 3300 جنيه، من الذهب (السعودي والتركي والبحريني والكويتي).

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