أزمة كبرى تهدد ريال مدريد… النادي مضطر للتخلي عن نجومه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أزمة كبيرة يواجهها ريال مدريد، تهدده بضرورة التخلي عن العديد من نجومه لأجل موازنة حساباته للموسم الجاري وتجنب الوقوع تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف.
ووفقا لما نشرته صحيفة “ماركا”، يتعين على ريال مدريد بيع لاعبين بما يعادل 180 مليون دولار، لموازنة حساباته لموسم 2019-2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي بدأ بالفعل الاستعداد لبيع عدد من نجومه في يناير/كانون الثاني المقبل، على رأسهم جيمس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز وبراهيم دياز.
وضم ريال مدريد خلال الموسم الجاري اعبين بقيمة 307.5 مليون يورو، وباع لاعبين بقيمة 130 مليون يورو.
قانون اللعب المالي النظيف أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبدأ العمل به في عام 2011، وبموجبه النادي الذي تزيد مصاريفه عن وارداته يكون عرضة لعقوبات تبدأ بالتحذير ثم تصل لمنع المشاركة في المسابقات الأوروبية وربما عقوبات أكثر.
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